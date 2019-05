Galeriis Noorus avatakse kolme Euroopa kõrgkooli tekstiilitudengite ühisnäitus

Neljapäeval, 9. mail 2019 kell 17.00 avatakse Pallase galeriis Noorus Iiri, Leedu ja Eesti kõrgkoolide tekstiilitudengite ühisnäitus, mis kutsub mõtlema puudutuse mitmetähenduslikkusele. Väljapanek on teine osa rahvusvahelisest näituseprojektist "TOUCH / PUUDUTUS".

Näitusel osalevad Crawfordi kunsti- ja disainikool (Iirimaa), Vilniuse kunstiakadeemia (Leedu) ja Kõrgem kunstikool Pallas. Projekti idee autor on Crawfordi kunstikooli tekstiiliõppejõud Pamela Hardesty, kelle kutsel liitusid algatusega Vilniuse Kunstiakadeemia prorektor, tekstiilikunstnik Egle Ganda Bogdaniene ning Pallase tekstiiliosakonna professor Aet Ollisaar.

Näituseprojekt "TOUCH" keskendub Bauhausis õppinud Anni Albersi kujundusprintsiipidele, kuid mitte ainult. Oluline on ka projekti teema "Touch / Puudutus" erinevate tasandite avamine ning käsitlemine läbi materjali. Mis on see, mis kutsub puudutama ja mis peletab? Milliseid tähendusi tekstiil endas kannab ja kui palju me oskame neid lugeda? Projekti eesmärgiks on laiendada tekstiilikunsti piire ja uurida materjalide kasutamist kunstiteose kontekstis ning luua ühine platvorm erinevate riikide kõrgkoolide tekstiiliosakondadele.

Rahvusvahelisel näitusel on esindatud kolme üliõpilase tööd igast osalevast kõrgkoolist. Tööde tagamaid avavad näitusel intervjuud osalevate tudengitega.

Näituse esmaesitlus toimus märtsis 2019 Corkis, galeriis Noorus on väljapanek avatud 10.-25. maini ja projekti lõpetab näitus Vilniuses 28.10-9.11.

Näitusel osalevad: Anneli Kurm, Deimantė Bielskutė, Diane Keating, Helene Puusep, Kristin Mällo, Lucy Hyland, Taisija Kalinina, Severija Žukauskytė, Tina Whelan.

Üliõpilasi juhendasid Pamela Hardesty, Egle Ganda Bogdaniene, Eva Jakovits ja Aet Ollisaar.