Vabamus toimub autoriõhtu Ralf Rothmanniga

Ralf Rothmann on saksa nüüdiskirjanik, kelle loomingust on kirjastus Hea Lugu andnud Mati Sirkeli tõlkes välja sõjaromaani "Surra kevadel", ajakirja Akadeemia aprillinumbris ilmus aga jutustus "Gethsemane". 2015. aastal ilmunud "Surra kevadel" ("Im Frühling sterben") osutus autori jaoks läbimurdeteoseks: romaan on tõlgitud 25 keelde, sellest kõneldes on tõmmatud paralleele Günter Grassiga ja tuletatud meelde Remarque' romaani "Läänerindel muutuseta".

Nagu varasemad teosed, on ka "Surra kevadel" autobiograafiliste sugemetega, see on ainest saanud Rothmanni viimasest sõjakevadest Ungaris, ühtlasi jutustab ta oma isade põlvkonna draama. Romaanis püüdis Rothmann täita sisuga isa vaikimisest tekkinud vaakumi, sest nagu ta on öelnud: "isa ei lõpetanud vaikimist kunagi, kuigi sõda istus alati koos meiega laua taga". Sõtta saadetuna tundis isa end ohvrina, aga sõjast naasnuna oli ta äkki süüdlane.

"Ralf Rothmanni "Surra kevadel" on tõeliselt julge ja mõjuv raamat," rääkis Aija Sakova. "Kõigepealt jutustab see loo SS-mundris saksa noormeestest kui II maailmasõja ohvritest ja see iseenesest on Saksamaa kontekstis uskumatu tabude murdmine, sest sakslastest on aastakümneid saanud rääkida vaid kui kurjategijatest. Rothmann aga räägib inimlikkustest, sõja mõjudest inimesele ja inimestevahelistele suhetele. Kuid tema raamatu mõju seisneb samuti selle loo keele ilus, uskumatus poeetilisuses," lisas Sakova.

Intervjuudes on Rothmann öelnud, et tema keelel on külgetõmbejõudu vaid siis, kui ta räägib iseenda kogetust. Ta on arvamusel, et elukogemus ja empaatiavõime on kirjaniku jaoks olulisem kui akadeemiline haridus. Rothmann usub, et ei ole ühtki teist kunstiliiki, mis elavdaks inimese sisseelamisvõimet ja hoiaks seda elusana sel määral nagu kirjandus seda suudab. Samuti on ta väljendanud lootust, et kirjandus võiks inimesi kõige paremas mõttes liigutada ja rõõmustada. "Kirjutamine on minu jaoks õnn, õnne võimalus. Muide, nagu ka lugemine" on öelnud Rothmann.

Ralf Rothmann on sündinud 1953 Schleswigis ja üles kasvanud Ruhri piirkonnas. Aastast 1976. alates elab ta Berliinis. Oma kirjanikuteed alustas ta juba 1980. aatatel, mil ta debüteeris luuletuste ja jutustustega. Tänaseks on temalt ilmunud üle poole tosina romaani. Tema teos "Surra kevadel" on pärjatud mitmete auhindadega, muu hulgas on see pälvinud Max Frischi, Heinrich Bölli, Friedrich Hölderlini ja Uwe Johnsoni auhinna.

Vestlusõhtu toimub Vabamus saksa keeles ning on tõlgitud eesti keelde. Sündmus on kõigile huvilistele tasuta. Üritus kestab orienteeruvalt 1,5 tundi.