Pärnu spaas avati kunstnik Kathara Lotuse näitus

Näituse korraldas tartu Ülikooli Viljandi kultuuriakadeemia tudengite vastloodud ettevõte Creative Arts Management ja tegemist on nende esimese näitusega, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Kunstnik Kathara Lotus tegutseb samuti Viljandis. Ise ta endast ega oma töödest kaamera ees rääkida ei soovi ja nii tutvustas tema kunsti õhtujuht Hans Kristian Õis.

"Selle näituse loominguga soovin endast lähtuvalt öelda, et on olemas avastamata maailmu, kus on hoopis teistlaadi olemine. Keeruline on seda müstilint poolt sõnadesse panna. Las maalid kõnelevad ja vaatavad teid. Seletuse leidmiseks ja tõeliseks kohaolemiseks vaadelge näitust tunnetusega, mitte niivõrd mõistusega. Peataks õige aja ja viibiks justkui ajatus olemises, kus igaühe potentsiaal saab avarduda, puudutada hinge. Las see heliseb," rääkis näitleja Õis näituse avamisel.

Natuke teab kunstniku kohta lisada peakorraldaja, Creative Arts Management-i tegevjuht Kristo Villem.

"Tänase näituse kunstnik on Kathara Lotus, kes viis aastat tagasi käis palverännakul ja avastas endas suure ande. Ja nüüd on ta jõudnud siiamaale, kus ta korraldab meie abiga põnevaid näitusi. Ja piltide kohta veel nii palju, et tema taotlus on sellega tervendada ruumi," lausus ta.