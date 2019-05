Euroopa filmiakadeemia elutööpreemia pälvis Werner Herzog

Saksa režissöör Werner Herzog tegi oma esimese täispika filmi "Signs of Life" 1968. aastal ning seda saatis kohe suur edu – ta võitis filmi eest Berliini filmifestivali hõbekaru ning ka Saksa filmiauhinna. Tema tuntumate filmide hulka kuuluvad veel näiteks "Aguirre, Wrath of God", "Nosferatu, The Vampyre" ja "Firzcarraldo".

Aastate jooksul on ta kogunud ka hulgaliselt filmiauhindu ja -nominatsioone. 2009. aastal oli Werner Herzog filmiga "Encounters at the End of the World" nomineeritud parima dokumentaali Oscarile. 1983. aastal oli tema linateos "Fitzcarraldo" parima võõrkeelse filmi BAFTA nominent. Cannes'i filmifestivalil on ta olnud mitmete oma filmidega nomineeritud, kuid 1974. aastal võitis ta filmiga "The Enigma of Kaspar Hauser" nii FIPRESCI kui oikumeenilise žürii preemia ning parima lavastaja tunnustuse. Samuti pälvis ta Cannes'is parima lavastaja preemia filmiga "Fizcarraldo".

Lisaks lavastamisele on Herzog astunud üles ka näitlejana. 1999. aastal mängis ta Harmony Korine'i filmis "Julien Donkey-Boy" ning 2012. aastal astus ta üles Christopher McQuarrie kassahitis "Jack Reacher". Ta on lavastanud mitmeid oopereid ning kirjutanud raamatuid.