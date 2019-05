Galerii. Ilmus Paide tapeediaabits

"Need mustrid, mis siia kaante vahele saanud on, on üks vahend, millega ma loodan edasi anda omaenda vaimustust vanade majade ja Paide linna vastu," märkis raamatu üks autoritest, Karen Klanforf "Aktuaalsele kaamerale".

Enamik ära trükitud ajaloolisi tapeete leiti Paide peatänava äärde jäävatest elamutest Tallinna 44, Tallinna 40 ja Tallinna 13.

Vanim tapeet pärineb aastast 1850, kuid suurem osa neist jõudis Paidesse 1870. aastatel, kui Tallinnas avati esimene rulltapeedi vabrik.

"Tapeeditootmise lihtsustamine tekitaski sellise võimaluse, et kõik saaksid osta endale tapeeti. Nii et see ei olnud ainult rikaste lõbu, vaid jõudis ikkagi ka keskklassi, ja siis edasi," rääkis raamatu teine autor, Viljar Vissel.

Paidest leitud vanad tapeedid peegeldavad toonaseid sisekujunduse trende – levinud olid suured mustrid ja laiad bördüürid.

"Meil ei ole sellist halli, beeži ja kollast Skandinaavia maitset nagu me tegelikult tahame endas arvata olevat. See minevik, mis tapeetidest alati välja koorub, on niivõrd värvikirev. Ja te näete isegi seda kooslust bordüüride ja tapeedimustrite vahel. See on alati väga-väga üllatav," lisas Vissel.

Eesti väikelinnade interjööre ja tapeete on uuritud mujalgi, kuid raamatukaante vahele jõudsid need esimest korda.

"Laias plaanis on tegemist üldse ajaloolise interjööri raamatuga, kus on fookuses tapeedid, aga räägime ka mööblist, interjöörist tervikuna ja toome esile just ka August Roosilehe loomingut, kuna tema on persoon, kelle looming on Paide ajaloolisest interjöörist lahutamatu," sõnas Klandorf.

Klandorf märkis, et raamatu väärtus seisneb selles, et need hooned ja leiukohad on vaimustavad ning inspireerivad. "Teine asi on see, et see on ikkagi esimene trükis üldse ajalooliste tapeetide teemal, mis Eestis ilmunud. See on selline teedrajav tapeediaabits."