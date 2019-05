Ajaloolane Jaak Juske rääkis ETV saates "Ringvaade", et Tallinna sünniloos on palju küsimärke, aga kindel on, et linn kandis seitse sajandit ametlikku nime Reval. Nimi Tallinn on olnud eestlastel kasutuses keskaja lõpust saati, ametlikult sai pealinn nimeks Tallinn Eesti iseseisvumisega.

Näitus Tallinna kui linna kujunemisest vaatleb, kui vana on Tallinna ala asustus. Millal saab linnast linn? Mis toimus Taani kuningas Valdemar II ristiretkega ja milline oli Taani võimu algusaeg?

Näitus on avatud 21. maist 2019 maini 2021.