Suvelavastus "Kuu aega maal" taaselustab Sagadi mõisas Turgenevi ajastu

Lavastuse kangelanna Natalja Petrovna (mängib Ksenia Agarkova) on noor naine, kes elab koos erakordselt toreda abikaasaga (Aleksandr Ivaškevitš) kaunis mõisas. Ta kasvatab poega, on ümbritsetud hoole ja armastusega kõigi lähedaste poolt, tal ei tohiks olla millestki puudus. Ja ikka tunneb noor naine väljakannatamatut puudust armastusest, õrnusest ja kirest. Ta tahab olla õnnelik ja ihaldatud, kuid mees on liiga hõivatud majapidamisega. Poeg Kolja on kasvanud ning ei vaja enam kogu aeg ema lähedust. Maja külastab mehe lähedane sõber, Mihhail Rakitin, kes on tahumatu ja delikaatne.

"Kuu aega maal" on klassikaline melodraama, mille teravmeelsed ja täpsed dialoogid on kirjutatud mõjuvalt ilusas vene keeles. Vene Teatri näitlejad mängivad seda näidendit Sagadi mõisa pargis 6.-16. juunini. Noore tudengi rollis teeb külalisena kaasa Karl Robert Saaremäe.



Lavastaja Filipp Loss vastas küsimusele, mis on tema jaoks oluline selles poolteist sajandit tagasi kirjutatud suure kirjaniku Ivan Turgenevi loos. "Eelkõige autori mõistmine, kaasaelamine ja armastus oma kangelanna vastu."

Teatrikülastajatele on avatud Sagadi mõisa härrastemaja oma ajastutruu mööbli ja interjööriga.

Suveetendused Sagadi mõisas toimuvad 6., 7., 8., 9., 13., 14., 15. ja 16. juunil. Etendused algavad kell 19, välja arvatud pühapäevad, 9. ja 16. juuni, mil etenduse algus on kell 17.

Vene Teatri suveetendustele on võimalik sõita teatribussiga, mis külastajad pärast etendust Tallinnasse tagasi toob. Bussipileti saab osta koos teatripiletiga. Autoga saab Tallinnast Sagadisse sõita Tallinna-Narva maanteed mööda (Sagadi küla, Haljala vald, Lääne-Viru maakond).

Kõigil etendustel on sünkroontõlge eesti keelde.

6. ja 14. juuni etendustel pakub teater ka sünkroontõlget inglise keelde. Oma soovist kasutada ingliskeelset sünkroontõlget, palub teater kassasse teada anda.