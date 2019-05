Kärt Devaney: olen väga raamatuusku inimene

Kärt tunnistas, et on väga raamatuusku inimene. "Nii kaua, kui ma ennast mäletan, siis see on olnud selline minu asi. Mingisugune ettelugemine või seinad raamatutega – see on kogu aeg olnud. Aga kui ma hakkasin aru saama, kust see jutt tuleb, mida ette loetakse, või mis need imelikud asjad seal lehe peal on, siis ma mäletan seda janu, et ma tahtsin ise lugeda. See ei ole ära kadunud kõikvõimalike e-raamatute või mingite muude asjade sekka. See paberraamat on minu oma."

Ta tunnistas, et võtab raamatu kätte iga päev. "Isegi kui ma ainult endale ei loe. Muinasjuturaamatu kindlasti võtan vähemalt. Mul on selle üle tegelikult hästi hea meel, et mul on lapsed raamatuusku. Suurem kindlasti on. Ma näen seal iseennast, kuidas me peaksime midagi tegema, aga ta ütleb, et "oot, ma loen lehekülje lõpuni" või et "oot, mul on see pooleli". Tal on see lugemisoskus tulnud nii ruttu ja see janu nende raamatute järele, ma tunnen selle temas ära. See on huvitav."

Kärt rääkis, et tema vanem laps ei saanud tükk aega aru, mida ta tööna teeb. "Mingi arvutis trükkimine. Ta nüüd on hakanud ilmselt taipama, sest kuskilt keegi paneb need sõnad nende paberite peale kirja ja ta on nüüd sellest aru saanud, et on inimesed, kes sellega kogu aeg tegelevad."

Keeleoskusest rääkides märkis Kärt, et kui vanem laps on selgelt kakskeelne, siis iiri keelt rääkiv isa Brian mõistab eesti keelt rohkem kui ta räägib. "Ma arvan, et see on tal julguse taga. Aga ta on iga aastaga läinud tublimaks."

Brian töötab Iirimaal ühe teatritrupiga ning jagabki end Iirimaa ja Eesti vahel. "Olen tegev ka kunstikeskuses ja teen muusikat. Minu töö on projektipõhine. Käin seal üle kuu-kahe. Iga kord Tallinnas maandudes on hea tunne. Tagasi Eestis! Hakkan jälle eesti hääli kuulma. Tunnen, et siin on mu kodu.

Iirlaste ja eestlaste vahelistest sarnasustest rääkides märkis Brian, et mõlemad on väga seotud oma kultuuriga – muusikas, kunstis. "Eesti jõudis vabadusenigi oma häälega, lauluga, koosolemisega. See on oluline ka iiri kultuuris. Iiri muusika on üle maailma tuntud.

Aga erinevused? "Iirlased räägivad kõigiga ja palju. Sa ei saa tänavalgi käia, ilma et kõik sulle tere ütleksid. Eestis on vaiksem. Inimesed ei räägi üksteisega nii palju. Siin on kontrast, kui Eestit ja Iirimaad võrrelda," lisas Brian.