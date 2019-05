Vaata järele: "Tuulepealsed leelod"

Vaataja üllatuseks nenditakse, et esimesest üldlaulupeost, Jannseni laulupeost 1869. aastal Tartus pole leitud mitte ühtegi fotot! Ehkki postipapa sealt kaugelt suisa palub: "... eesti rahvale tema pidu mälestuseks, et meie järeltulijad veel kaua pärast meid võiksid leida, mis nende vanemad oma esimesel laulupidul on laulnud..." Just sealt, 1869. aastast on pärit legendiks saanud lause: "Eestlased laulsid ennast rahvaks".

Filmi autori Enn Säde dokumentaalfilm püüab selgust tuua filmi "Leelo" – mille stsenaariumijärgne pealkiri oli "Laulev eestlane" – saatusesse. Enn Säde otsis arhiividest üles kaadrid keskkomitee istungitest ja detailsed dokumendid nii 1947. aasta kui ka 1969. aasta peo ning neist tehtud filmide ettevalmistamise kohta.