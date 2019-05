Täispikk tabel: Valiti välja laulupeol "Minu arm" osalevad kollektiivid

Sellega saab suvisest juubelipeost kõigi aegade suurima osalejaskonnaga laulupidu selle traditsiooni 150 aastases ajaloos.

Vaata peole pääsenud kooride nimekirja tabelist allpool. Üksikute kooride leidmiseks kasuta otsinguriba.

Kollektiivide akrediteerimine peole toimub juunikuu esimestel nädalatel ning siis selgub peoliste koguarv koos rühmade juhendajate, lastekollektiivide saatjate, kunstilise toimkonna ja tehnilise-korraldusliku tugitoimkonnaga.

Laulupeo kunstiline juht Peeter Perens rõhutab, et eelproovide peamine eesmärk on repertuaari ühine harjutamine peol juhatavate dirigentide käe all ning nende vahetu tagasiside ja selgitused. "Eelproovid pole kooridele ja orkestritele mitte ainult võimalus ühiselt harjutada, vaid ka inspiratsiooniks teel laulupeole. Lisaks annab see igale lauljale unikaalse võimaluse õppida tundma erinevate dirigentide käekirja," ütles ta.

Eelproovides avanenud pilt oli kunstilise juhi kinnitusel rõõmustav. "Repertuaari omandamisel tõstaksin esile lauljate tarka juhendamist – saime taaskord kinnitust, et lisaks lauljatele on juubelipeole väärilises vormis ka koorijuhid," lisas Perens.

XXVII laulupeo muusikatoimetaja Ave Soppi sõnul on võrreldes eelmiste pidudega kõige enam kasvanud naiskoori ja segakoori liigid. Samuti osaleb XXVII laulupeol üldpidude ajaloo kõige suurem hulk mudilasi, kokku enam kui 6800 mudilast. Ka külaliskollektiive osaleb juubelilaulupeol varasemast rohkem – kokku 25 väliseesti- ja 17 väliskoori 1555 lauljat ja pillimängijat.

Juubelipeo eel toimus üle Eesti kokku 296 maakondlikku eelproovi, mida on eelmiste pidudega võrreldes mõnevõrra vähem. "Kokku toodud suuremates eelproovides on võimsam kooslaulmise energia ning juba proovisaalis tekib laulupeotunne. Ka koorijuhtidele annab mastaapsem proov parema ülevaate sellest, kuidas erinevad laulud võiksid laulukaare all toimida ning millega tuleb veel tööd teha," lisas Sopp.

Laulupeo ettevalmistused jätkuvad 30. maini kestvate valikkooride proovidega, peoeelsed ühisproovid Tallinna lauluväljakul algavad 4. juulist.

XXVII laulupeo avakontsert on pühendatud õpetajatele ning teeb tagasivaate eesti muusikalukku, õpetajate õpetajast Jānis Cimzest tänaste heliloojateni. Esimese kontserdi lõpetuseks saab kogu lauluväljak valikkooride eestvedamisel laulda kavas olevaid ühislaule. XXVII laulupeo esimese kontserdi muusikajuht on Siim Selis. XXVII laulupeo teine kontsert on traditsiooniline ning selleks on heliloojad loonud rohkelt täiesti uusi ja uues seades teoseid, lisaks sellele kõlab muidugi laulupidude klassika.

XXVII laulu- ja XX tantsupidu "Minu arm" toimub Tallinnas 4.-7. juulini 2019. Laulupeo avakontsert "Õpetajale" toimub laupäeval, 6. juulil algusega kell 19.00 ja orienteeruva lõpuga kell 22.30 ning laulupeo peakontsert pühapäeval, 7. juulil algusega kell 14.00 ja orienteeruva lõpuga kell 21.00.

Laulupeo peadirigent on Peeter Perens, tantsupeo pealavastaja on Vaike Rajaste ning rahvamuusikapeo loominguline juht Juhan Uppin.