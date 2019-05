Selgub, mis tunne on Soomes olla tumedanahaline

Mis tunne on Soomes olla musta- või pruuninahaline? Millist rolli mängib feminism rassismivastases kogukonnatöös? Mida on meil Eestis naaberriigi kogemustest õppida?

Eestis kõlab rassismiteemalises aruteludes harva nende inimeste hääl, kes on ise rassistlikku kohtlemist kogenud, tutvustab kohtumisõhtut Feministeerium. Ka rassismivastastes algatustes moodustab häälekama osa valge enamus. Soomes on pilt natuke teistsugune – vähemuskogukondades toimub aktiivne organiseerumine ja rassismivastase poliitika eestvedajate seas leiab mitmesuguse taustaga inimesi. Monica Gathuo räägib, kuidas kogukonnatunde loomine on rassismivastases aktivismis Soome kontekstis toiminud võimestava tööriistana.

Monica Gathuo on Antirassistliku Meediaaktivismi Ühenduse (ARMA) eestvedaja. ARMA kasutab uurimistöö, aktivismi ja kunsti vahendeid, et teavitada Soome ühiskonda rassismi teemadel. ARMA eestvedajateks on afrosoomlased ja tumedanahalised inimesed.

Ingliskeelset arutelu modereerib Airi Triisberg. Pakutakse sosintõlget eesti keelde, kuid tõlke vajaduse korral paluvad korraldajad kirjutada aadressil info@feministeerium.ee.

Feministeerium asub Telliskivi 60A/3, 4. korrusel.