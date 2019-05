Galerii. Renoveeritud laulukaar sai pidulikult avatud

"Tegelikult on see täiesti hämmastav, kui hästi ta kõlab. Kui me tegime siin natuke proovi ja ma jooksin üles Ernesaksa juurde, siis mida kõrgemale läksid, seda paremini oli kosta. Kõik häälerühmad olid eraldi kuulda. Superilus kõla. Värske kõla," rääkis Hirvo Surva. "Mul tekkis ka selline küsimus, et huvitav, kas me jõuame sinnamaani, et saame teha ka sellise peo, kus ei peagi võimendama, vaid saab kuulata nii nagu see kaar tegelikult kõlab."

Laulupeolt ootab Surva seda, et kõik saaksid ühe ilusa muusikalise elamuse. "Laulupidu ei sünni teistmoodi kui meie kõik seda teeme. Kõik lauljad, kõik kuulajad, dirigendid, õpetajad. See on üks suur meie ja mul on nii hea meel, kui inimesed tulevad kokku ja tunnevad ennast meiena."