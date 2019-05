Georg Malvius "West Side Story'st": laval on palju armastust, aga ka palju vägivalda

"See on fantastiline, sest äsja lavastasin Draamateatris "Armunud Shakespeare'i", mis oli põhimõtteliselt "Romeo ja Julia". Nüüd on siis "Romeo ja Julia" "West Side Story" moodi. Kõik läheb väga keeruliseks. Vaatajad näevad laval tõelist armastust, aga ka väga palju vägivalda," tunnistas lavastaja Georg Malvius.

Ta kinnitas, et neil on laval päris võitlusstseenid. "Jah! Need on suurepärased!"

"West Side Story" tuleb Estonias lavale kahes keeles. Nii välis- kui ka kodumaiste osatäitjatega, kellest paljud peavad suutma etenduse ka inglise keeles ära mängima. "Paljud on öelnud, et inglise keeles on palju kihvtim mängida," märkis üks osatäitjatest, Saara Kadak. "See tunnetus on kuidagi kõige. See keel on kuidagi ägedam. Eesti keeles juba kõlavad asjad kuidagi toorelt."