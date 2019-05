Christopher Nolani uue filmi võtted toimuvad seitsmes riigis

Warner Bros. avaldas uut infot Christopher Nolani eeloleva filmi kohta. Kolmapäeval avalikustas filmikompanii, et 2020. aasta suvel kinodesse jõudva filmi pealkiri on "Tenet" ja selle võtted toimuvad seitsmes riigis.

Varem avalikustatud näitlejateriviga, kuhu kuuluvad John David Washington, Elizabeth Debicki ja Robert Pattinson, liituvad Aaron Taylor-Johnson, Kenneth Branagh, Clémence Poésy, Dimple Kapadia ja Michael Caine. Branagh tegi kaasa ka Nolani filmis "Dunkirk", millega viimane teenis oma esimese parima režissööri Oscari nominatsiooni. Caine on olnud Nolani sage kaastööline, astudes kõrvalrollides üles nii filmis "Inception" ("Algus"), "The Prestige" ("Lõppvaatus") kui ka triloogias "The Dark Knight" ("Pimeduse rüütel").

Meedias massiivseks, uuenduslikuks ja eepiliseks märulifilmiks nimetatud linateose filmimiseks kasutatakse Imaxi tehnoloogiat ja 70 mm filmi ning selle tegevustik keerleb rahvusvahelise spionaaži ümber. "Teneti" võtted toimuvad seitsmes riigis ja stsenaariumi autor on Nolan ise.

Filmi produtseerivad Nolan ja tema abikaasa Emma Thomas, tegevprodutsent on Thomas Hayslip. Nolani loovmeeskonda kuuluvad ka operaator Hoyte van Hoytema, tootmisdisainer Nathan Crowley, monteerija Jennifer Lame, kostüümikunstnik Jeffrey Kurland ja eriefektide eest vastutab Andrew Jackson. Heliriba loob filmile Ludwig Göransson.

Kuigi "Teneti" kohta pole rohkem üksikasju avaldatud, ütles Robert Pattinson selle aasta algul, et Nolani uue mängufilmi stsenaarium on ebareaalne.

"Mind lukustati stsenaariumi lugemiseks ruumi – mul seda materjali endal ei ole," rääkis Pattinson. "Olen aastaid olnud suurte filmide tegemise suhtes ettevaatlik, kuid Nolani loomingus on midagi. Tundub, et ta on ainus režissöör, kes suudab teha midagi, mis on sisuliselt väga isiklik ja sõltumatu, kuid mis on suure ulatusega. Ma lugesin stsenaariumi ja see on ebareaalne."

IMDb-s on filmi ühe võttekohana välja toodud ka Eesti. Warner Bros. otsis filmi kuni eelmise nädalani Eestist ka taustanäitlejaid.

"Tenet" jõuab kinodesse 17. juulil 2020.