Augustibluusi peaesineja on Rick Estrin

2. – 4. augustini peetava Augustibluusi peaesineja on mitmekordne Ameerika bluusiauhinna võitja, suupillimeister, laulja-laulukirjutaja Rick Estrin. Värskelt renoveeritud Haapsalu Piiskopilinnuse õuel astub Estrin lavale koos 2018. aasta USA parima bluusbändiga The Nightcats.

2018. aastal Ameerika bluusiauhindade galal ülimalt ihaldatud aasta bändi auhinna vastu võtnud ansambel on oma metsikult lõbusa ja kohati hulljulge lähenemisega traditsioonilisele materjalile kujundanud kahtlusteta äratuntava helikeele, millel puuduvad reeglid. Bändi kuuluvad USA lääneranniku enimhinnatud kitarrivirtuoos Christopher "Kid" Andersen, tunnustatud klahvpillimängija Lorenzo Farrell ja trummar Alex Pettersen.

Rick Estrin & The Nightcats on tuntud kui üks meelelahutuslikumaid ja värvikamaid bände bluusimaailmas – Estrini erilised maneerid, ainult talle omane välimus ning Chris Anderseni ootamatu kitarriakrobaatika lisavad nende elavatele kontsertidele veelgi spontaansust ja sära.

Aastatepikkused maailmaturneed ja mitmed kõrgelt tunnustatud heliplaadid on toonud Estrinile viis Ameerika bluusiauhinda, sealhulgas kaks aasta parima loo eest (1994 ja 2018), parima instrumentalisti auhinna - suupill (2013) ning traditsioonilise bluusi aasta meesartisti auhinna (2018). Estrin on kirjutanud palju edu toonud muusikat ka teistele artistidele. Kolm tema kirjutatud muusikapala on ilmunud Koko Taylori, Robert Cray ja John Hammondi Grammydele nomineeritud albumitel.

Augustibluusi programmijuhi Raul Ukareda sõnul pole sellise klassi artiste Augustibluusil esinenud just sageli. "Estrini tulek Augustibluusile kinnitab, et meie areng kulgeb stabiilselt tõusvas joones," ütles Ukareda.

"Inimesed ei lähe välja, et näha inimesi, kes näevad välja nagu nemad ise," ütleb Estrin ise. "Inimesed tahavad näha midagi erilist ning neil peab olema lõbus!"

Üle kolmekümne tegevusaasta ja üheksa albumi vältel kuulus Rick Estrin bändi Little Charlie & The Nightcats koosseisu, kombineerides maitsekalt oma laulu ja suupillimängu Little Charlie Baty ainulaadse kitarrimänguga. Aastal 2008 jäi Charlie Baty aga pensionile ja Rick võttis bändi juhtimise üle. Sellest ajast peale on Rick ja Nightcats üles astunud festivalidel ja kontsertidel San Franciscost Chicago ja New Yorgini ning Euroopa suurimatel bluusifestivalidel.

Festivali esinejaterivi on seekord kirju. Lisaks kodumaisele bluusiparemikule ning bluusi sünnimaalt USAst saabuvatele peaesinejatele astuvad Augustibluusil üles muusikud Austraaliast, Indiast, Inglismaalt, Prantsusmaalt, Itaaliast, Soomest, Rootsist, Lätist ja Venemaalt. Kokku toimub festivali raames üle kolmekümne kontserdi.