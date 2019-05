Eestis astub üles Jeruusalemma sümfooniaorkester

Eestis annab kontserte sel hooajal oma 80. musitseerimisaastat tähistav Jeruusalemma sümfooniaorkester. Dirigent on Andres Mustonen, kellele orkester on ammune tuttav.

Neljapäeval Pärnu kontserdimajas üles astuv kollektiiv koosneb haritud ja säravatest muusikutest, ütles Mustonen. Eestis pole see orkester varem käinud. 19-aastane pianist Tom Borrow on tõeline imelaps, Mustoneni kinnitusel on tegemist virtuoosiga, kellest on võrsumas maailmalavade superstaar.

"Kõigepealt peab ütlema seda, et seal on tõeliselt haritud inimesed. Seal on kõik erialaliselt väga kõrgel tasemel. Näiteks, keelpillides mängib väga palju rahvusvaheliste konkursside laureaate," märkis Mustonen "Aktuaalsele kaamerale".

"Iisraeli keelpilli ja üldse muusika tase on nii kõrge, et ega kõigist ei pruugi saada solistid. Orkestrid on täis andekaid, väga kõrgelt haritud muusikuid. See on Iisraeli tõelise pealinna orkester ja tal on väga pikk ajalugu," lisas Mustonen.