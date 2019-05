Lilja Blumenfeldil tuli Praha kvadriennaali jaoks näitlejaid päris palju piinata

Sündmus, mis toob igal kevadel teatrikunstnikud üle maailma Prahasse kokku, on Praha kvadriennaal, mis toimub juba mitmekümnendat aastat. Oma ekspositsioonist rääkis stsenograaf Lilja Blumenfeld, kes märkis, et näitlejaid tuli mulaažide jaoks päris palju piinata.

"Mina ise olen sellest osa võtnud alates 1995. aastast erineval moel. Ma otsustasin võtta oma ekspositsiooni aluseks Theatrumi "Isa", mis esietendus 2016. aastal Maria Petersoni lavastuses," rääkis saates "OP+" stsenograaf Lilja Blumenfeld.

"Tegemist on näidendiga, mis räägib Alzheimerit põdevast isast. Selle isa perekond on hädas ja see on hästi inimlik probleem tegelikult." Blumenfeld märkis, et tema eesmärk on mitte moondada algset mõtet, mille peale oli üles ehitatud lavastus. "Selles lavastuses on hästi õrnu kohti, väga julmi hetki, aga ma püüdsin kombineerida need kõik ühte väikesesse episoodi ja luua emotsionaalselt laetud keskkonna."

Blumenfeldile on abiks skulptor Terje Ojaver, kes aitas tal näitlejad vormi võtta. "Neil on päris tihe töögraafik ja nad on päris hõivatud – eriti Maarius – aga nad olid väga nõus. Aga see, et leida sobivat aega, et see võttis omajagu, kuu aega paika sättimist, et nende mulaaže võtta."

Muidugi me piinasime näitlejaid sellega seoses väga palju, tunnistas Blumenfeld. "Kolme näitlejat, kes olid valmis laskma endale panna alginaadist maski pähe ja hoidma oma käsi kipsiämbris nii kaua, kui see hangub. Lisaks sellele skannisime 3D-skanneriga sisse need figuurid ja freesisime kujud."