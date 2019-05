Saatejuht Margit Kilumetsa huvitas, kust võttis lavastaja Veiko Tubin julguse suurmehest lavastus teha. "Ega seda julgust väga polegi, aga läheneme talle teatri vahenditega. Vaatame, mis lugu see mees meile jutustab. Näidendi autor Andra Teede on vestelnud paljude Ernesaksa kaasaegsetega, aga ega me ei saa teda ju üles äratada, et vaadata, kes ta on," rääkis Tubin.

"Appi tuleb meile koorijuht Hirvo Surva Estonia poistekooriga. Suur osa lavastusest on laulud," märkis Tubin. Surva on Ernesaksa taktikepi kandja, eelmisel laulupeol andis talle selle üle dirigent Eri Klas.

Ernesaksa lavastus etendub Noblessneri Shipyardis, mis on hiiglaslik ja kumisev ruum, mis erineb päris palju laululavast. Etendusepaika otsinud lavastustiim käis läbi päris mitu kohta, kuid lausa kirikliku kõlaga laevatehas paistis sobivat kõige paremini.

Gustav Ernesaks tuleb suureks mängida endisel Teater NO99 näitlejal Gert Raudsepal. "Ettekujutus Ernesaksast on meil suur ja võimas. Ma ei taha öelda tsementeeritud, aga kes olen mina, et seda ümber pöörama hakata? Mulle tundub, et Andra kirjutatud tekst on pigem inimese lugu. Eks me vaatame, mis me sealt lõpuks välja võlume," rääkis Raudsep Kilumetsale.

Lavastuses teeb kõrvalosalisena kaasa ka Kait Kall, kelle täita on Ernesaksa kaasaegsete rollid.