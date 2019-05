Fotodokumentalistika näitus "Selfi" uurib jälge, mida igapäevaselt taasloome

Selfi on spetsiifilist laadi enda kehast, tavaliselt näo ja ülakeha piirkonnast, tehtud pilt, mis suhestub ümbritsevate printsiipidega nagu asukoht, teised inimesed, ümbritsev sündmus ja pildi potentsiaalne vaataja. Üha sagedamini on hakanud nutiseadmetesse ehitatud selfi-režiim asendama aga ka reaalseid peegleid, omades seejuures kõikvõimalike filtrite režiimi, mis võimendavad peegeldusele omast paradoksi — selgelt kehalisele keskenduv inimene hakkab endana tajuma ka seda, mis on ilmselgelt virtuaalne ning mille välised parameetrid võivad hetkega muutuda. Pelgalt nupuvajutusega muutub võimalikuks näha end järgemööda näiteks koera, jänese, transvestiidi, paksu või peenikesena. Selles näilisuses on kõik võimalik.

Näitus "Selfi" lahutab selfi kui mõiste kehalisest ning vaatleb seda pigem printsiibina. Millise jälje või peegelduse oleme loonud ja jätame endast indiviidina, põlvkonnana, sotsiaalse ja bioloogilise kooslusena? Kuidas see jälg salvestub? Kus ja milleks? Millised on need vormid, maastikud ja tendentsid, millel tekkida lubame?

"Näituse aeg ja koht on tähenduslikud," rääkis kursuse juhendaja, fotograafia- ja kunstiõppejõud Kalev Vapper. "Avame "Selfi" vahetult enne lastekaitsepäeva ning vaid tund varem, kui samas Eesti kunstiakadeemia hoones avatakse igakevadine lõputööde festival TASE. See on selge vihje järeltulevatele põlvedele, tulevikule ja sellele, mis on seni olnud. "Selfi" ei heida pilku pelgalt endale kui kehale, vaid ka endasse, sellele, mis oli, tuleb ja jääb," ütles ta.

Näitusel on eksponeeritud teosed fotograafidelt: Elika Hunt, Maris Kilmi, Anna Lehespalu, Vera Naydenova, Silvia Pärmann, Marilyn Rebane, Keili Tees ja Kaidi Tingas.

"Selfi" avatakse reedel, 31. mail kell 18 , näitus jääb avatuks 15. juunini.