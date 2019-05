Otseülekanne kell 17: esitletakse pagulasluuletaja Urve Karuksi luuletusi

Teoses on pea pooled luuletused seni tundmatud, need on luuletaja tütre Linda Karuksi abiga kokku kogunud kirjandusteadlane Sirje Kiin. Urve Karuksist järelejäänud käsikirjad asuvad Torontos perekonna arhiivis, see osutus üsna mahukaks.

Luuletaja tõlkis oma luulet ka inglise ja saksa keelde, osa tõlkeid on samuti raamatus avaldatud. Teose lõpus ilmub esmakordselt ka Urve suure eeskuju Betti Alveri poeemi "Leib" suurepärane ingliskeelne tõlge, mis loob sümboolse silla kahe teineteisele lähedase luuletaja vahel. Raamatus on ka pühendusluuletused Ivar Ivaskile ja Juhan Viidingule, kellega Urve Karuksil oli sügav sõprus.

Kirjastajaks on EKSA, kujundajaks Merle Moorlat. Teose saatesõna on kirjutanud kirjandusteadlane Sirje Kiin, PhD. Raamat on varustatud ka autori pikema järelsõnaga, mis selgitab tema loomeloo tausta.

Urve Karuks sündis 1936 Tallinnas Eesti ohvitseri peres. Isa mõrvati 1943 ning perekond põgenes 1944. aasta septembris läbi Poola Saksamaale. Järgnes seitse aastat rasket laagrielu, kus Urvel tuli alustada kooliteed ning õppida ära nii saksa kui ka inglise keel. 1951 emigreerus perekond Kanadasse ning asus elama Torontos, kus Urve lõpetas 1966 Toronto ülikooli magistrikraadiga sotsioloogias.

Ainus võimalus emakeelt säilitada oli luuletamine ja lugemine. Esimese luulekogu Savi kirjastas luuletaja ise 1968, teine luulekogu Kodakondur ilmus 1976 Torontos ajakirja Mana kirjastamisel. Ainus seni Eestis ilmunud luulekogu on valikkogu Laotusse lendama laukast, 1992. Tema luulet on ilmunud harva ka Kodu-Eesti ja Välis-Eesti kirjandusajakirjades, kuid tervikuna ei ole eesti lugejal olnud võimalik varem Urve Karuksi loominguga tutvuda.

Urve Karuksi keeletundlik ja originaalne, savist ja laukastki lendutõusev luulelooming väärib avastamist ja taasavastamist.

29. mail kell 17 esitletakse Tallinnas kirjanike majas Urve Karuksi "Kogutud luuletusi". Esinevad Eesti kirjanike liidu esimees Tiit Aleksejev, kirjandusteadlane Sirje Kiin, Urve Karuksi vend Ülo Ambus jt. Luulet loeb näitleja Anu Lamp. Üritus on tasuta.