Smuul kohtub Põlvamaal Tammsaarega

Lutsu Teatri sellesuvise lavastuse teksti autor on Aidi Vallik ja lavastaja Siim Maaten. Pearu Murakat mängib Zetodest tuntud lõõtsamängija Artur Linnus.

Kohviveski, John ja punapäine Erna saabuvad pisikese uunikumautoga Vargamäele oma tõde ja õigust nõudma. Kiusakad maamehed Andres ja Pearu seisavad nüüd silmitsi eneseteadlike linnainimestega, kes on Tallinnast ja maksavad. Kui üks mees näeb silme ees ainult rahanumbrite virvendust ja teine teeb kõik, et naabrimehele süllekukkunud tuluallikas hoopis enda suunas voolama kallutada, siis ei tea kumbki, millega riskib. Seda oskab ette näha vaid Muhumaalt mandrile Vargamäele turismitalu pidama tulnud Ärni.

Siim Maaten rääkis lavastuse protsessist: "Kui me koos Lutsu Teatri eestvedaja Janno Rüütlega Lutsu külaplatsile lähenesime, siis oli mul kohe selge, et seal on õige koht rääkida lugu minu jaoks südamelähedasel teemal – miks ja kuidas maapiirkondades ja linnades elavad inimesed on nii erinevad ja samas nii sarnased. Kui platsile kohale jõudsime, ütles Janno pahaaimamatult: "Siin me oleme!" ning kohe oli mul ka lugu selge – suvitajad jõuavad Vargamäele!"

""Siin me oleme" ja "Tõe ja õiguse" sõpradele on see suvetükk ootamatuks ja koomiliseks taaskohtumiseks ammu legendiks muutunud raamatu- ja filmitegelastega," lisab näitemängu autor Aidi Vallik.

Humoorika lavatüki kunstnikuks on Silver Vahtre. Osades Liisu Krass, Artur Linnus, Marin Mägi-Efert, Uno Nagelmaa, Tambet Krasnov, Liili Saar ja perekond Paulson. Pisike, ent oluline roll on ka Janno Rüütlel.

Etendusi algusega kell 19 mängitakse 13., 15., 16., 17., 18., 19., 20., 21., 22. juunil Lutsu külaplatsil.

Etendus on kahes vaatuses ja kestab koos vaheajaga 2 tundi ja 40 minutit. Avatud on puhvetid. Sissepääs publikualale poolteist tundi enne etenduse algust. Kuigi teatrikülastajatele vanusepiirangut ei ole, on etendus mõeldud siiski eelkõige täiskasvanutele.