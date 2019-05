Eesti ja Palestiina ühislavastus jõuab Telliskivvi

Maailmas, kus müra on muutunud normiks, on vaikus see, mis meid hirmutab, kõlab lavastuse kontseptsioonis. Kaasaegse tantsu teos "Müra" on kehapõhine intiimne kohtumine helide, kehade, ruumi ja vibratsiooniga, mida on leotatud erisugustes mürades, kuid mis hoolimata selle häirivast mõjust on märkamatult muutunud meie elude pärisosaks. Tantsulavastus, mis on sündinud Eesti vaikuses ja kasvanud Palestiina lärmakatel tänavatel.

Lavastaja Helena Krinal, kes elab praegu Palestiinas, ütles, et on alati olnud müratundlik ning tunneb end halvasti valju heli, rohkete rahvahulkade, väleda elutempo ja keeruliste inimsuhete vahel laveerides.

"Justkui saatuse vingerpussina elan nüüd Palestiinas, kus kõike seda müra on päris parajalt palju," ütles Krinal. "Või tegelikult, mõnda liiki müra on rohkem ja teist laadi jälle selle võrra vähem. Ja nii ma siis siin võõras mürakeskkonnas olen õppinud "ellu jääma", otsides vaikust müra seest ja kohandudes uut laadi müraga. Seda enam oskan hinnata Eesti vaikset elukeskkonda ning suhtuda kriitiliselt mürasse, mis aeg-ajalt ka Maarjamaal pead tõstab. Päris kummaline, kuidas me alustasime proovides inimsuhetes sisalduva müraga ning lõpuks oleme välja jõudnud hoopistükkis vaikuse otsinguteni."

"Müra" lavastaja on Helena Krinal (krinal | mansour), laval on Tiina Mölder, Helen Reitsnik ja Ajjar Ausma, lavastuse kunstnik on Keili Retter, valguskunstnik Oliver Kulpsoo, helikunstnik ja plakatikujundaja Asma Ghanem (Palestiina), dramaturg Katrin Tegova.

Produtsendid on Väike Objekt A ja Zuga Ühendatud Tantsijad, kaasprodutsendid krinal | mansour ja Sõltumatu Tantsu Lava.

Etendused toimuvad 6., 7., 8. ja 9. juunil kell 19 Sõltumatu Tantsu Laval Telliskivi Loomelinnakus.