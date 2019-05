"Trust In The Life Force Of The Deep Mystery" (Impulse)

Londoni trio The Comet Is Comingi (edaspidi TCIC) juured on kosmilises jazzis a la Sun Ra ja nii John kui Alice Coltrane. Stiililiselt seguneb see rida funki, elektroonika ja psühhedeelrockiga. Kolmiku juhtinstrumentalist on Briti tõusev saksofonist Shabaka Hutchings alias King Shabaka, kelle on heaks kiitnud isegi tänapäeva staarsaksofonist Kamasi Washington isiklikult. Shabaka kolleegid on analoogsündivõlur Dan Leavers ehk Danalogue ja trummar Max Hallett ehk Betamax.

"Trust In The Life Force Of The Deep Mystery" on nende teine album, järg Mercury auhinnale nomineeritud 2016. aasta plaadile "Channel The Spirits". Märkimist väärib, et kuigi improvisatsiooni poolest võib trio kõlada üsna avangardjazzilikult, mängivad nad üldiselt koos nagu elektrooniliselt tänavatark rock-trio, King Shabaka saksofoni prominentsus lihtsalt tähendab seda, et Danalogue ei kipu oma süntidega bändi kõlapilti domineerima.

TCIC on seega tasakaalustatud trio, kus igal liikmel on instrumentaalselt võrdne roll ja kus piiratud arvuga pillide plahvatusliku mängu ja osava postproduktsiooni abil saavutatakse maksimum. Süntrokkivalt särisevas loos "Summon The Fire" kõlab saksofon läbi efektide moonutatuna elektrikitarrilikult ja mõjub koos Kate Tempesti sobivalt androidseks timmitud sõnelusvokaaliga palas "Blood Of The Past" eepiliselt apokalüptilisena.

Peenetundelisema poole pealt mängib Shabaka paaris loos bassklarnetit, eriti tõuseb see esile "Birth Of The Creation", mis kombineerib rahvalaululikku klarnetimeloodiat elektrooniliselt vunkiva rütmifaktuuriga, palas "Unity" jällegi hoiab saksofon hella ja lüürilist joont, lastes veidi rohkem esile mänglevad trummid ja õhulised sündikihid. Puhas kosmosejazzi laks on saadaval teose ava- ja lõpupalas, "Because The End Is Really The Beginning" kruvib pinget plaadi algul oma amorfse kokkumänguga ja lõpulaulu "The Universe Wakes Up" saksofon improviseerib sedasorti pinget hingestatult päiksena kiirgavate süntide taustal välja.

TCIC on uue aja edumeelne jazzkoosseis, keda kõidavad mitte ainult jazzi, vaid ka rocki ja elektroonika teravamad servad. Helikeel on neil tihti hämar, siiski lootuskiiri pildudes. Tulevik võib olla tume, aga sinna jõudmine on selle kolmiku seltsis omamoodi põnev teekond.