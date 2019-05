Laulupeo tule teekonda saab jälgida mobiilirakendusest

Sel laupäeval süüdatakse Tartus laulupeo tuli, mille teekond läbib kogu Eestit. Teekonda saavad kõik huvilised jälgida spetsiaalselt selleks loodud rakendusest, mis esimesena juhatab külla saarlastele, kelle juurde tuli kõigepealt jõuab, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Lauluäpist saab näha, kus see teekond läheb, kust kohast tuli liikuma hakkab, kuhu ta läheb ja mis seal teekonnal toimub. Lisaks sellele saab näha, kus tuli täpselt on. Ja mitte ainult, vaid näha saab ka, mis sõiduvahendiga ta parasjagu liigub," selgitas ettevõtte NaviCup juht Asko Berens.

Laulu- ja tantsupeo Saaremaa kuraatori Krista Lemberi kinnitusel on saarlased laulupeo tule saabumiseks valmis. "See on juba 2. juunil Kuivastu sadamas," lisas ta.

"Me oleme tööd ja vaeva näinud ja oleme nii ärevil, et ometi tuleks see tuli. Me nii väga ootame," kinnitas Aste Klubi juhataja Triino Lest.