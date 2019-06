Haapsalu graafilise disaini festival näitab plakatikunsti paremikku

Haapsalu linnagaleriis ja Haapsalu kultuurikeskuses on avatud kaks plakatikunsti näitust. Rahvusvaheline näitus "Isikupära/Individuality '19" andis autoritele vabad käed elu teemal mõtisklemiseks. Näitus "Eesti kultuuriplakat 2019" tutvustab aga viimase paari aasta parimaid kultuuriplakateid, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Graafik Al Paldrok ütles, et hea plakat sünnib siis, kui tellija annab kunstnikule vabad käed.

"Mina kutsun üles kõiki kunstnikesse uskuma. Pole mõtet oma professiooni teise professiooni esindajatele peale suruda sellepärast, et see tulemus tuleb just siis hea, kui inimene on oma loomingus vaba ja ta paneb kogu oma loomejõu sinna. Tellimuse täitmisel, kui kunst on lihtsalt illustratiivne vahend, siis see on lihtsalt kunsti alahindamine," rääkis Paldrok.

Haapsalu graafilise disaini festival tähistab tänavu 15. sünnipäeva. Haapsalu linnagalerii näitusekorraldaja Agur Kruusing ütles, et festival sobib linnaga väga hästi.

"Minu meelest on see superhea, sest ta ei ole kohutavalt suure eelarvega üritus, aga samas on ta rahvusvaheliselt päris kaalukaks muutunud," nentis Kruusing.

Al Paldrok tõstis plakatikunsti puhul esile, et see annab kunstnikule võimaluse jõuda väga paljude inimesteni. "Kui elitaarne kunst, mida on ainult üks, siis see jääb galerii raamidesse, siis plakatil on see võimalus, et sinu galerii on kogu maailm!"

Haapsalu graafilise disaini festivali näitused on avatud juuni lõpuni.