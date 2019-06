Evald Okase muuseum avas suvehooaja kolme näitusega

Muuseumi kolmel korrusel saab tutvuda Okase akvarellidega, Aime Kuulbuschi skulptuuridega ning Jaan Elkeni suureformaadiliste maalidega, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Kolme uue väljapaneku seas on Mai Levini kureeritud näitus "Akvarell Evald Okase loomingus". Okas kombineeris akvarelli ka teiste tehnikatega - guaši, tempera ja tušiga.

Mai Levini sõnul valdas Okas akvarelli suurepäraselt. "Akvarell oli talle eeskätt käepärane vahend kui õliga oli raske või võimatu maalida. No ütleme sõja ajal välitingimustes ja ka reisidel põgusate muljete fikseerimiseks oli akvarell väga hea," selgitas ta.

Kunstnik Jaan Elkeni näitus "Kohad ja paigad" sobitub tema sõnul muuseumi katusekorruse ruraalse õhustiku ja lubjatud puiduga.

Elken ütles, et linnakultuuri maalimine on tema loomingus taandunud, kuid jäänud on mentaliteet, et nii linnad kui maa on meie planeedi aksessuaarid.

"Viimasel ajal tõmbab tõesti selline arhetüüpne loodus, pigem sellised tühermaad, kivikõrbed, pigem selline voolav vesi, või siis selline koopa suursugusus nii, et kõik, millel on niisugune igavikuline mõõde. See kõlab küll veidi... kulunud need sõnad ja veidike isegi puhvitud, aga nii ta on," lisas ta.

Muuseumi esimesel korrusel asuv Mara Ljutjuki kureeritud näitus viib aga teekonnale läbi skulptor Aime Kuulbuschi loomingu.

"Siin on väljas minu algusaastate tööd kuni viimaste aastate töödeni kuni 2019. aastani. Nii, et see on selline täielik ülevaade," kommenteeris Kuulbusch.

Tänavune suvehooaeg on Evald Okase muuseumi jaoks juba seitsmeteistkümnes.