Suri psühhedeelse rocki legend Roky Erickson

Roky Erickson alustas muusikaga juba varases nooruses, mängides klaverit 5-aastasest alates ning alustades kitarri mängimist 10-aastaselt. Tema esimene ansambel oli The Spades, mis ei saavutanud suuremat tuntust, kuid suurema tähelepanu saavutas ta bändiga 13th Floor Elevators, mis loodi 1965. aastal. Aastatel 1966-1969 andsid nad välja neli albumit ning neid peetakse ka psühhedeelse roki pioneerideks.

Lisaks karjäärile bändis 13th Floor Elevators andis Erikcson alates 1977. aastast välja ka hulgaliselt sooloalbumeid, millest viimane "True Love Cast Out All Evil" ilmus 2010. aastal. 2007. aastal valmis Roky Ericksonist ka Keven McAlesteri dokumentaalfilm "You're Gonna Miss Me".

Elu jooksul vaevles Erickson vaimse tervise probleemidega ning viibis korduvalt skisofreeniaravil, vahendas The Guardian. Ka bänd 13th Floor Elevators läks 1969. aastal ialali, kuna Erickson vahistati marihuaana omamise tõttu ning ta viibis 3 aastat kinnises haiglas. Bänd ühines hiljem üksikuteks esinemisteks 1984. ja 2015. aastal.