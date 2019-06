Tantsuagentuuri residendid tantsivad peopesal

Eesti Tantsuagentuuri teatrisaalis esietendub 11. juunil TantsuRUUMi residentide Joanna Kalmi, Madli Pavese, Christin Tauli ja Rūta Ronja Pakalne tantsulavastus "dream dancers: THE PROCESS OF UNCLENCHING A FIST" (eesti keeles "ulmatantsijad: RUSIKA AVAMISE LUGU").

Lavastuse pealkiri kõlab riuklikult, kuivõrd rusikas kätt kasutatakse võitleva naisõigusluse embleemina.

"Oluline on tants, ruumitunnetus, publikuga ühespaiknemisest tekkiv etendusenergia, teineteise tajumise tahe," ütleb Christin. "See on pigem lavastust inspireeriv kujutluspilt või füüsiline harjutus, et kui sa pigistad korraks oma käe tugevasti rusikasse ja ajad siis vaikselt sõrmed harali, siis märkad, et su peopesast saab otsekui suhtluslava, selles lihtsas harjutuses on lähtestavat energiat."

Lavastuse ideelisest ja vormilisest ülesehitusest rääkides rõhutavad tantsijannad tantsust sündivat energiavoogu.

"Eestis on kaasaegse tantsu lavastused pigem sellised teatrietendused, meie üritame keskenduda puhtale tantsule ja selle pinnalt sündivale," lisab palgatööna Valmiermuiža õlletehast Eestis esindav lätlanna Rūta.

Proovisaali peegelsein on täis kleebitud A3-paberlehti, millel on märksõnaliselt kaardistatud lavastuse must materjal või esialgne retsept: tantsu-, mõtte- ja tundekatsetused, millest proovide käigus sünnivad lavastuse stseenid.

Etenduse ajal mängib plaate DJ Triin Niinemets, lavastuse kunstnik on Adele Robam ja valguskunstnik Karolin Tamm.

Etendused toimuvad 11., 12. ja 13. juunil kell 20 Eesti Tantsuagentuuri teatrisaalis Hobujaama 12.