Tuleteekonna emotsioonid jõuavad suurele ekraanile

Tule tulemine on juubelipeo avamäng, mis kannab endaga laulu- ja tantsupeo väärtusi igasse Eestimaa nurka. 2019. aastal saab tuletulemise traditsioon 50-aastaseks – esimest korda toimus üle-eestiline tule tulemine 1969. aastal laulupeo saja aasta juubelil. Seekordse juubelilaulu- ja tantsupeo juhtmõttest "Minu arm" lähtudes on 2019. aasta tuletulemisel tule hoidjad ning edasikandjad taas maakonnad nagu ka 1969. aastal.

Tule toomine on emotsioonirohke ja võimsaid elamusi pakkuv suursündmus. Selleks, et need emotsioonid jõuaks üle Eesti ka pealinna, näeb "Solaris on Kunst" näituseseeria vahendusel juuni igal nädalavahetusel valikut suurematest tunnetest ja ehedamatest hetkedest. Projekti on kaasatud 13 fotograafi, kes saadavad 33 päeva vältel Maarjamaa eri paigus laulupeotuld. Mõni kaasatud fotograaf on tuleteekonda jäädvustanud varemgi, kuid on ka uusi fotosilmi.

Hiiumaa fotograaf Pääro Metsand räägib: "Minusugusele loodusfotograafile oli pakkumine peamiselt mõnus väljakutse ja vastutulek siinsele meretagusele kogukonnale. Võimalus püüda siirast emotsiooni ja samas olla tunnistajaks millegi olulise sündimisele."

Projektis osalevad fotograafid on Valmar Voolaid, Pääro Metsand, Merilin Kaustel-Lehemets, Aivar Pihelgas, Ülari Tuisk, Jaan Männik, Kaja Mõts, Andres Ots, Lauri Raitar, Rene Mitt, Toomas-Vahur Lihtmaa, Sven Začek, Rein Leib.

Tuleteekond algas Saaremaalt ja lõpeb 4. juuli õhtul Tallinnas Kalevi staadionil, kus kell 19 algab XX tantsupeo esimene etendus.