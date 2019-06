Vabamu juhatusega liitub Karen Jagodin

12. augustist liitub okupatsioonide ja vabaduse muuseumi Vabamu juhatusega Karen Jagodin. Jagodin hakkab Vabamus juhtima strateegilisel tasandil uusi loomeprotsesse ning arendama tihedamat koostööd kogukondadega, et muuseum oleks olulistel teemadel diskussioonide algataja ning kaasamõtleja Eesti ühiskonnas.

Jagodini esmärk on ajalooteemadele toetudes leida muuseumi jaoks väljundid vabadusest kaasa rääkimisel.

"Vabamu missioon seista vabaduse ja õigluse eest on muutunud tänases Eesti ühiskonnas väga aktuaalseks. Vabaduse haprus ei ole tuntav ainult suurtes ajaloolistes pöördepunktides, vaid iga kodaniku isikliku vabaduse ja õiguste küsimuste juures ning selle eest tuleb igapäevaselt hoolt kanda," ütles ta.

Jagodin on lõpetanud Eesti Kunstiakadeemia kunstiteaduse alal ning omandanud magistrikraadi University College London ülikoolis arhitektuuriajaloolasena. Ta on välja andnud ning toimetanud mitmeid arhitektuuriraamatuid ning kureerinud erinevaid näituseid.

Eesti Meremuuseumis töötades on ta olnud näiteks Lennusadama merepääste-teemalise suurnäituse "Mayday. Mayday. Mayday." kuraator-projektijuht ning viimased kaks aastat juhtinud Paksu Margareeta uue püsinäituse ekspositsiooni meeskonda.

Vabamu tegevdirektori Keiu Telve sõnul on Jagodin tegutsenud väga pikalt muuseumivaldkonnas ning vedanud mitmeid suurprojekte, sealjuures olnud Merekultuuriaasta projektijuht. "Tema südameasi on olnud ka muuseumi kättesaadavaks tegemine erivajadustega külastajatele ning selle suuna arendamine. Vabamu jaoks on oluline pakkuda vabadust kogemaks näitust ka kuulmis-, nägemis- ja liikumispuudega inimestele."

Vabamu ja selle filiaali KGB Vangikonge haldab Kistler-Ritso Eesti Sihtasutus. 2017. aasta suvel avas sihtasutus KGB vangikongid ning 2018. aasta suvel Vabamus uue püsinäituse "Vabadusel ei ole piire". Okupatsioonide ja vabaduse muuseumi Vabamu juhatusse kuuluvad lisaks Keiu Telve ning Marko Poolamets.