Kaido Ole näitus tekitab Riia kunstipublikus suurt huvi

Tegu on kuraatorinäitusega, sest Kaido Ole tööd valis välja ja kujundas tervikuks eestlastelegi tuttav Maris Vitols, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Pea kõik Läti suuremad meediakanalid on Kaido Ole näitust kajastanud. Ole viimased päevad Riias on olnud intervjuudest tulvil. Ühe tema maali järgi nime saanud isikunäitus "Tantsuõhtu üksikute südamete klubis" sobitub ülihästi näitustesaali Arsenals ruumidesse.

"Muuseumid on ikka tõelised kindlused. Siia on väga raske sisse pääseda. Eriti soolonäitusega. Ja kui sa selle kindluse vallutad, kui sulle öeldakse, et okei, tule tee siin oma näitust - juba see fakt on tagasiside," lausus Ole.

Kuraatori soovil on näitus kahes osas - "Mina ja ühiskond" ning "Mina ja mina". Enesevaatlus. Lätlastele pakub Kaido Ole kunstniku- ja elufilosoofia suurt huvi. Nad tahavad osa saada, kuidas tema looming maailma paigutub.

"Meie peame teda kaasaegse kunsti üheks silmapaistvamaks loojaks," ütles Läti kunstimuuseumi näituste kuraator Lina Birzaka-Priekule. "Sestap ongi tema tööd

nüüd Arsenali saalides. On ju huvitav vaadata midagi teistsugust kui Läti enda kunst."

Läti kunstimuuseumi kuraatorite meelest on Kaido Ole Baltimaade kõige ilmekam kaasaegne kunstnik. Peamiselt vaatab väljapanek Ole loomingule tagasi, kuid näituse jaoks on kunstnik teinud ka kolm uut tööd.

"Kuraatori valdkond oli kontseptsioon, tööde valik pluss ka kujundus. Nii et see ilu, mis siin näha on, sündis ikka tänu temale," ütles kunstnik.

Lätlastel oma Kaido Olet pole. Küll aga soovivad nad luua kaasaegse kunsti muuseumi, mis on ABLV panga likvideerimise tõttu praegu paraku küsitavaks muutunud.