Suri telerežissöör Sulo Soo

Oleme kaotanud andeka režissööri, kes sidus oma tööelu Tallinna Televisioonistuudio soomekeelsete saadete programmiga 1. novembril 1961. aastal - algul mittekoosseisulise toimetajana, alates 1963. aastast koosseisulise režissööri assistendina. Samal aastal lõpetas ta Tallinna Muusikakoolis täieliku kursuse klarneti erialal.

Alates 1968. aastast kuni 2008. aastani töötas Sulo Soo ka režissöörina soomekeelsete saadete toimetuses, "Aktuaalse kaamera" toimetuses, pearežissööri ja režissöörina ühiskonnaelusaadete toimetuses. Tema loomingulisel kaardil on rohkesti filmireportaaže Eestimaast ja meie inimestest, muusikalisi ja päevapoliitilisi programme. "Otseliin", Liikluspeegel" "EV Kaitsejõudude paraad", "Võidupüha paraad", "Valimisstuudio", "Parlament" on vaid väike loetelu tema viimastest töödest. Ka pärast ametliku töösuhte lõppemist ERR-iga tegi Sulo Soo ülekandeid Riigikogust. Meie fotoarhiivis on Sulo tehtud fotosid soomekeelsetest saadetest, rahvamuusikutest, näitlejatest jne.

Sulo Soo oli väga viljakas ja nutikas meister toomaks vaatajateni tõsiseid ja meelelahutuslikke teemasid nõnda, et kasutatud pildikeel puudutas kõiki. Televisiooni ajaloo lehekülgedele jääb kiri: "Muhe, nõudlik ja hea südamega muusikagurmaanist režissöör."

Ärasaatmine toimub 15. juunil kell 12 Keila haigla leinaruumis. Perekond palub lilli ja pärgi mitte tuua.

Eesti Rahvusringhääling avaldab kaastunnet perekonnale ja sõpradele.