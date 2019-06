200 muusikut kannavad Tõrvas ette Verdi "Reekviemi"

"Ma usun, et Verdi "Reekviem" on parim teos, kuna see oli ka teada et dirigendi, maestro Eri Klasi lemmikteos, mida ta dirigeeris oma eluajal väga palju," ütles "Aktuaalsele kaamerale" kontserdi korraldaja ja solist Monika-Evelin Liiv.

"Tegu on Eesti mõistes väga erilise sündmusega. Kõigepealt Verdi "Reekviem". Võib-olla üks kuulsamaid omalaadseid teoseid. See on monumentaalne teos, mida Eestis väga tihti ette ei kanta, ja iga kord, kui see sündmus tuleb, siis see on väga eriline, nii esitajate kui ka publiku jaoks," sõnas dirigent Risto Joost.

Giuseppe Verdi maailma koorimuusika üks tippteoseid tuli esmaettekandele 1874. aastal Milanos. Verdi Reekviem on W. A. Mozarti omaga üks enimesitatud suurvorme kooridele, solistidele ja orkestrile. Verdi pühendas teose itaalia kirjanikule ja humanistile Alessandro Manzonile. 7 osast koosnev suurvorm on dramaatilisemaid näiteid nii solistide libretodes, ühendkooride laulus kui orkestrikäikudes.