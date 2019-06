Yasmin avaldas loo koostöös produtsendi Johnny Bloomsiga

"Kui Johnny minuga ühendust võttis ja oma huvist koostöö vastu rääkis, siis tundus kõik ääretult põnev. Tegu on ühe väga huvitava tüübiga, kellega seostus mul varasemalt vaid Johnny Blooms'i roosilimonaad, mida poelettidel olen näinud. Et tegu on ühtlasi ka ühe tuntud produtsendiga, kes soovis oma uue aliase alt koostööd alustada just minuga, on mulle kompliment," ütles Yasmin.

"Kuna Johnny tundub mulle veidi hullumeelne ja üks tema kirgi on muu hulgas motosport, siis laulu teemavalik sündis justkui iseenesest," lisas ta "Madmani" sünniloost rääkides.

Johnnyle sümpatiseerib Yasmini juures tema olek. "YASMYN on vaatamata oma noorusele enesekindel ja küps artist, kellesse mul on palju usku," rääkis Johnny.

Yasmin ilmutas sel aastal ka oma debüütalbumi "SlowFall" ning hiljaaegu singli "Till U Make It". Lähipäevil ilmub "Madman" ka kõigil voogedastusplatvormidel.