Toris rikuti laulupeoinstallatsioon natsistlike sümbolitega

Tundmatud korrarikkujad olid südamele sodinud haakristid ja ruunimärgid ning kirjutanud "Sieg heil. Kaduge Eestist minema värdjad" (kirjaviis muutmata).

Vandalismiaktist teavitas Tori valla esindaja sotsiaalmeedia lehel. "Kahjuks ootas täna Tori valla inimesi ees südantlõhestav pilt - laulu- ja tanstupeoinstallatsioon on ära soditud. Kui nägite südame juures liikumist eile õhtul või öösel, siis palun andke teada piirkonnapolitseinikule või Tori valla korrakaitseametnikule. Anname endast parima, et laulu- ja tantsupeo sümbol taastada!"

Hetkel üritavad vallajuhid koostöös piirkonnapolitseiniku ja kogukonnaga teada saada, kes on kuriteo toime pannud. "See ei ole lihtsalt mingi kuju ära sodimine, vaid sümboliseerib midagi palju-palju suuremat. Esialgne plaan on puhastada installatsioon ja taastada see algsele kujule. Oleme ühenduses ka installatsiooni arhitektiga," ütles Katariina Vaabel Tori vallavalitsusest ERR-ile.

"Oleme väga nördinud ja sõnatud, et selline suure tähendusega sümbol ära rikuti. Väga paljud inimesed on selle ühiselt loonud ja veelgi rohkem inimesi on juba ka südamest rõõmu tundnud - teinud pilte ja Tule tulemise ürituse raames ka sealt seest läbi tantsinud. Seda, et tegemist ei ole lihtsalt südame kujuga, vaid tähendusrikka sümboliga, näitab ka meeletu tagasiside Facebooki postitusele," lisas Vaabel.

Üle Eesti paigutatud südamekujulised installatsioonid viitavad juubeliaasta põhisõnumile "Minu arm", mis on ühtlasi XXVII laulupeo ja XX tantsupeo juhtmõte. Installatsioonide idee oli viia laulupeo sõnum igasse Eesti kanti.

Installatsioonid valmisid kohalike omavalitsuste ja OÜ Kino maastikuarhitektide koostööna. Meeskonda kuulusid Uku Mark Pärtel, Mirko Traks, Juhan Teppart, Kristjan Talistu, Karin Bachmann ning laulu- ja tantsupeo peakunstnik Martin Rästa.