Orkestri kontserdid toimuvad 14. juuni õhtul ning kordusena 16. juuni ennelõunal ja õhtul Costa Rica rahvusteatris San Josés. Huvitavat ja mitmekülgset kava juhatab külalisena naisdirigent Gabriela Mora Dallas, solistiks vioolal Winnie Camila Berg. Meie jaoks on see kontsert oluline ja rõõmustav sündmus, sest selles kõlab kolmel korral ka Eesti helilooja Ester Mägi Sümfoonia. Dirigendi poolt kava keskpunkti paigutatud, on Mägi sümfoonia muusikaõhtu kõige ulatuslikum teos.

Rahvusorkestri (Orquesta Sinfónica Nacional de Costa Rica) kavas "Mujeres en la Música" on esitamisel teoseid kokku kaheksalt naisheliloojalt. Avanumbriks on ameeriklanna Jennifer Higdoni Curtise Muusikainstituudi tellimusel 1999. a valminud "Blue Cathedral". Sellele järgnevad Costa Rica helilooja ja pianisti Pilar Aguilari "Pinceladas"; ameeriklanna Joan Toweri vioolakontsert "Purple Rhapsody" (2005), solistiks Winnie Camila Berg; enne Ester Mägi sümfooniat veel hüppena 173 aastat tagasi on kavas Felix Mendelssohni vanema õe Fanny Mendelssohni Avamäng C-duur (1832).

Kava lõppu jäävad prantsuse-iiri päritolu Augusta Mary Anne Holmèsi "La nuit et l´amour" (1888), kuubalanna Yadira Cob'i "Déjà vu" (vioolasolistiga) ning lõpunumbrina prantslanna Lili Boulanger' "D´un matin du printemps" (1918).

Ester Mägi kolmeosaline Sümfoonia valmis 1968. aastal ja on helilooja loomingus üks olulisemaid teoseid. Esiettekande tegi ER sümfooniaorkestriga Roman Matsov. Omal ajal peeti Sümfooniat üheks silmapaistvamaks saavutuseks kogu tolle perioodi Eesti muusikas, seda iseloomustavad lähedus eesti rahvamuusikale, loogiline arendus, vormiline kompaktsus, silmapaistev orkestrikäsitlus jm. Ester Mägi oli pikka aega muusikateooria õppejõud Tallinna konservatooriumis. Sümfoonia on olnud meie kõigi tuntumate dirigentide kavades, ta on olnud ettekandel mitmetel esindusfestivalidel, salvestatud Neeme Järvi käe all ka plaadile. Ester Mägi on õigustatult peetud Eesti muusika esileediks, seda enam, et maestra kui Eesti heliloojate liidu vanim liige sai tänavu jaanuaris juba 97-aastaseks. Nüüdsed esitused Lõuna-Ameerikas on märgiliseks täienduseks tema muusika rahvusvahelisele tuntusele.

Gabriela Mora Dallas on tegutsenud USAs Cartago linnaorkestri dirigendina (Cambridge, Massachusetts), mänginud ka viiuldajana orkestris, samas on ta Costa Rica rahvusliku muusikainstituudi õppejõud. Winnie Camila Berg on pärit Kuubalt, võitnud Grammy Latino 2017, praegu ongi ta töökohaks Orquesta Sinfónica Nacional de Costa Rica pealinnas San Josés.

Blue Cathedral, Jennifer Higdon

Pinceladas, Pilar Aguilar

Purple Rhapsody, Joan Tower (Solista: Winnie Camila Berg, viola).

Obertura en Do Mayor, Fanny Cecilie Mendelssohn

Sinfonía No.1, Ester Mägi

"La nuit et l´amour", Augusta Mary Anne Holmès

Déjà vu, Yadira Cobo (Solista: Winnie Camila Berg, viola).

"D´un matin de printemps", Marie-Juliette (Lili) Olga Boulanger