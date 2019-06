22. juunil toimub Narvas Vabal Laval teatrifestival, mis lõpetab mitu kuud väldanud teatrimaratoni Teatrikus. Ühe päeva jooksul tulevad lavale kõik maratonil osalenud kaheksa teatrigruppi, et näidata kuhu on jõutud ja milliseid mõtteid on koos kogutud.

Narva Loomeinkubaatori OBJEKT korraldatud Teatrikuse arendusprogrammi projektijuhti Aleksandr Kuchmezovi sõnul on gruppidega töötamine olnud suur rõõm ja veel toredam on olnud näha, kuidas grupid nädal nädalalt arenenud on. "Kui esimesele mentorsessioonile, mille juhendas Suurbritannia lavastaja Roland Reinolds, tuldi veel poolikute ideedega, siis nüüd on kõik ekspertide abiga väga kaugele edasi arenenud," rääkis Kuchmezov.

Maratonil toetasid teatritegijaid eksperdid nagu rahvusvaheliselt eduka teatrikompanii Rimini Protokolli dramaturg Imanuel Schipper, Ameerika lavastaja Tjaša Ferme, Fragen Networki kunstiline juht Roland Reynolds ja ka kodumaised spetsialistid: kuraator ja teatrijuht Priit Raud ning Eesti päritolu Vene näitleja Julia Aug.

"Kindlasti oli just ekspertide töö see, mis meie osalisi edasi aitas, sest Teatrikus maratoni raames ootame me loovgruppidelt kaasaegseid, tehnoloogilisi ning nende enda jaoks uutmoodi etendusi - selleks on vaja teadmisi, aga ka julgust ja inspiratsiooni! Seepärast meie mõte oli algusest peale ekspertidena kasutada just inimesi, kes tulevad mujalt maailmast, või on mujal toimuvaga väga hästi kursis," nentis Narva Loomeinkubaatori OBJEKT asutaja Jana Pavlenkova.

Teatrikuse festival vältab terve päeva ning lisaks teatrimaratonil osalejatele saab kuulda ekspertide mõtteid ja tagasisidet.