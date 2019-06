Arantila maalib väljamõeldud maailma, mis oleks justkui pärit lastemuinasjuttudest. Kunstnik ei kavanda oma maale ette, tema pintsel pühib ära kattekihi, mis peidab pinna all olevat maailma. Kui ta ei maaliks, siis ei teaks sellest maailmast mitte keegi, isegi mitte tema ise, seisab näituse kirjelduses.

Maalidel olevad inimesed on kunstniku fantaasiasõbrad, peiarid, keda ei piira reaalse maailma reeglid. Peiarid on psühholoogiline varuventiil ja seepärast on neid alati maalitud. Need kujutavad igapäevastest labasustest lahti riietatud minategelast.

Öeldakse küll, et täiskasvanutel ei ole kujuteldavaid sõpru, kuid neid on siiski. Suured inimesed sageli lihtsalt kaotavad oma kujutlusvõime ja oma siira sisemise mänguri ning asendavad selle reaalse elu grotesksete tegelastega, sealjuures nende seoseid adumata. Fantaasiasõbrana on peiar suurepärane sisemine juht, seevastu aga reaalse maailma mängurite pöidla ulatusse ei tohiks tuumanuppu anda.

Arantila arvates on kunstniku ülesanne meelde tuletada, et inimene ei peaks loobuma oma kujutlusvõimest ja jääma ühiskondlikele saavutustele orienteeritud argimina vangiks.