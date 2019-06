Peeter Perens: "Minu arm" tähendab kõike, mis me elus on väärtuslik

Intervjuu sarjast "Eesti interpreedid" tutvustab XXVII laulupeo kunstilist juhti Peeter Perensit. Ta on väga hinnatud koorijuht, kelle käe all laulab üks tähtsaim koor – Tehnikaülikooli Akadeemiline Meeskoor.

Saates räägib Perens oma õpingutest: "Minu koorijuhiks saamine on tegelikult tööõnnetus," räägib ta. "Aga mul vedas, et maandusin Silvia Melliku klassi, kust välja minnes osatakse paljut. Silvia Mellikule kuulub minu väga suur tänu."

Tänast olukorda, kus koorijuhtide töö on väga halvasti tasustatud, Perens jätkusuutlikuks ei pea. "Ma arvan, et koorijuhtide asemel töötavad varsti meie kooridega pianistid või teised instrumentalistid, kuid see on väga tõsine töö. Siin peab evima suurt muusikalist silmaringi, et kooride muusikaline kvaliteet ei langeks," teab Perens.

"Kui vaadata, kui vähe sellele õppeteele astutakse, siis ei ole säärane kooride ümberorienteerumine enam väga kaugel. Aga eesti koorilaulja on väga nõudlik. Eelkõige koorijuhi vastu – laulja tahab laulda head ja sisukat muusikat, kuid selle koorile õpetamise ja interpreteerimise saame jätta siiski vaid professionaalsete koorijuhtide kätte. Igasugune klubiline tegevus kooride juures on ju tore, aga kui see muutub esmatähtsaks, kukub meie koorimuusikakvaliteet mitu pulka alla."

Kõne all on kodumaiste meeskooride üldine seis, kuna Peeter kuulas äsjamöödunud kevadel üle kõik laulupeo eelproovid. Ka laulupeost tuleb juttu ja selle ühiskondlikust positsioonist läbi lähiajaloo. "Kui me mõtleme, mis on Eestis juhtunud viimase 150 aasta jooksul, siis see on lihtsalt ulme," hüüatab Perens.

"Väikesest olematust maarahvast on saanud haritud ja maailma kultuurilisel ja poliitilisel maastikul arvestatav tegelane. Laulupidu õpetab ühist pingutust ja kui vaja, saame koos tehtud väga suuri asju. Seetõttu olen igati nõus väitega, et laulupidu on riigikaitse üks osa."

Peeter Perens jutustab, kuidas ta noorsandina ema keelust üle astus ja asus õppima koorijuhtimist, mida tema professor Kuna Areng pidas kõige olulisemaks ja sedagi – miks ta ei lõpetanud G. Otsa nimelist Tallinna muusikakooli.

Ja lõpuks teeme selgeks, mitu Peeter Perensit on meie koorimuusikaloos ja kas nad on omavahel seotud.

