Muuseumid saavad uue moodsa infosüsteemi

Projekti eeltaotlus sai Riigi Infosüsteemi Ametilt heakskiidu, poole aasta jooksul tuleb läbi viia hange ja esitada täistaotlus Euroopa Regionaalfondist poolemiljonilise toetuse saamiseks.

Muinsuskaitseameti peadirektor Siim Raie leiab, et Eesti muuseumide äärmiselt mahukad kogud võiksid olla praegusest palju suuremaks inspiratsiooniallikaks ning seda erinevatel elualadel. "Kultuuripärandi taas- ja ristkasutamise ning erinevate teenuste loomise eelduseks on selle materjali parem kättesaadavus. Uus MuIS on jätkuvalt muuseumide igapäevane töövahend, kuid lisaks on see kõigi huviliste jaoks mugav võimalus Eesti kultuuripärandit uurida, sellega aktiivselt suhestuda ja seda ka omalt poolt soovi korral rikastada," lisas Raie.

Praegu kasutusel olev infosüsteem on üle kümne aasta vana ning selle ajaga juba moraalselt ja tehnoloogiliselt vananenud.

"Praeguse süsteemi kaasajastamine on keeruline ja ebamõistlikult kallis," rääkis kultuuriministeeriumi muuseuminõunik Marju Reismaa. "Selleks, et MuIS 2.0 oleks tõhus, terviklik, nutikas ja kasutajasõbralik, on tehtud põhjalikku eeltööd. Varem kultuuriministeeriumi, kuid nüüd muinsuskaitseameti poolt, mis tänavu maist muuseumivaldkonna ja sealhulgas MuISi arendamise eest hoolitseb," selgitas Reismaa.

Järgmise etapina kuulutab registrite ja infosüsteemide keskus välja hanke arenduspartneri leidmiseks. Arendustööde käigus luuakse teenuse disain, prototüüp ja esimesed uue avaliku ja muuseumitöötaja keskkonna moodulid. Tavakasutajale käega katsutavad muudatused peaksid praeguse ajakava kohaselt valmis olema 2021. aasta alguses, kuid prototüüpi loodame tutvustada juba saabuval digikultuuriaastal. Uus tarkvara, mis hõlmab endas nii tavakasutajale kui muuseumitöötajale mõeldud lahendusi, valmib 2023. aastaks.

MuIS on muuseumide infosüsteem, mis on mõeldud Eesti muuseumikogude haldamiseks, kirjeldamiseks ja avalikkusele kättesaadavaks tegemiseks. MuISiga on praeguseks liitunud 59 muuseumi. Tegemist on veebipõhise töökeskkonnaga, mis on oma olemuselt maailmas ainulaadne, kuna see on mõeldud kõikidele Eesti muuseumidele, sõltumata nende ainevaldkonnast, suurusest või omandivormist. MuISi avalikus veebiväravas on juba täna võimalik tutvuda 3,4 miljoni museaali andmetega. Andmeid lisatakse ja täiendatakse pidevalt.