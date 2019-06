Eelvaata kõiki XXXIII Pärnu filmifestivali Eesti rahva auhinnale kandideerivaid filme

Artikli lõpus on võimalik hääletada filmi poolt, mis teie meelest väärib Eesti rahva lemmiku auhinda.

"Sõbrake" (Holland, 2018), ETV-s 25. juunil kell 21.35

Hollandi režissööri Heddy Honigmanni südamlik dokumentaalfilm "Sõbrake" ("Buddy") portreteerib kuut juht- ja abikoera ning nende peremehi.

"Lambakangelane" (Holland, 2018), ETV-s 26. juunil kell 21.35

Autor Ton van Zantvoort. Ton van Zantvoorti film tutvustab oma kodumaad hoopis kui rändkarjuse Stijni ja tema hiiglasliku lambakarja ühiskarjamaad.

"Kus magab elevant" (India, 2016), ETV-s 27. juunil kell 21.35

Autor Brigitte Uttar-Kornetzky. Indias jalutavad miljonid pühad lehmad linnatänavatel, aga palju haruldasemad loomad – elevandid – rakendatakse turismimajanduse ette ja nende piitsutamine rahavankri vedamisel laieneb üha.

"Arktika kaamelid" (Norra, Mongoolia, 2019), ETV-s 28. juuni kell 21.35

Kas teadsite, et maailma kõige õnnelikumad kaamelid elavad pühjapolaarjoone taga ja armastavad süüa täisteraleiba?

"Armastatu" (Iraan, 2018), ETV-s 29. juunil kell 21.35

Autor Yaser Talebi. Eesti vanasõna ütleb, et üheksa last mahub ühe ema põue, aga üks ema ei mahu üheksa lapse õue. Yaser Talebi film väidab, et sama tõde kehtib ka Iraanis. 82-aastane Firouzeh elab üksinda mägedes ja mõtleb oma 11 lapse peale, kes on ema unustanud. Eakat iraani naist armastavad tema lehmad ja naine armastab neid ning seepärast muretseb Firouzeh, mis saab lehmadest pärast tema lahkumist Allahi juurde.