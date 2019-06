Kihelkonnapiiride tähistamine saab Juula külas piduliku punkti

Juba kümme aastat paistavad Eesti maanteedel liiklejatele silma pruunid kihelkonnasildid. Esimese piiritulba avas president Toomas Hendrik Ilves Luunja sillal ERMi 100. sünnipäeval 14. aprillil 2009.

"Kihelkond on tänini eestlaste piirkondliku identiteedi ja ühtekuuluvustunde aluseks, ehkki me seda alati ei teadvusta. Kogu meie vanem kultuurikiht jaguneb kihelkondade järgi: kui lauldakse rahvalaulu või kantakse rahvarõivaid, siis on need pärit kindlast kihelkonnast. Nüüd on võimalik kogu Eesti ulatuses jälgida, kus kulgevad meie kodukihelkonna piirid," ütles ERMi peaarhivaar ja kihelkonnapiiride tähistamise koordinaator Tiina Tael.

Kihelkonnapiiride tähistamise pidulikul lõpusündmusel Juula külas Tartumaal kõnelevad Vabariigi President Kersti Kaljulaid, kultuuriminister Tõnis Lukas ja ERMi direktor Alar Karis. Esinevad Väägvere pasunakoor ning Maarja-Magdaleena ja Äksi kihelkonnakoorid.

Lõpusündmusel kuulutatakse välja ka ERMi fotokonkurss "Minu kihelkond", kuhu on oodatud fotod aastatest 2018–2020, mis kujutavad kihelkonnaelu nüüdisajal nii pidu- kui ka argipäeval, nii suvel kui talvel. Fotosid saab konkursile esitada 1. märtsini 2020 ERMi pildisaatjate veebikeskkonnas Pildiait.