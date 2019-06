Pärnu XXXIII filmifestivali keskmes on inimeste kooselu neljajalgsete sõpradega

Kokku on tänavuses valikus 60 dokumentaalfilmi. Lisaks inimeste kooselule karude ning põhjapõtradega saab Pärnus näha filme põlisrahvaste saatusest, 21. sajandi uutest peremudelitest, lugusid suurte kunstnike eluteelt.

Festivali korraldaja Mark Soosaare sõnul on eriti tugev on sel suvel tudengifilmide kava. Näiteks Venemaa filmiõpilased on julgelt asunud nende riigis elavaid rahvaid portreteerima. Seinast seina on ka muusikafilmide valik – seal leiab nii inuiitide kõrilaulu kui ka Peterburi uusima džassi. Ka lastele on mõeldud. Nad saavad teada, mis juhtub väikese makedoonia poisi Branchega, kui tema vanemad otsustavad Hollandisse kolida.

XXXIII Pärnu Filmifestivali kroonijuveeliks on Soosaare hinnangul Werner Herzogi "Grislimees", mis on lugu noorest ameeriklasest Timothyst, kes elas Alaskas kümmekond aastat koos grislikarudega ja kelle mesikäpad lõpuks maha murdsid. "Tänu Werner Herzogi meistrikäega kokkulõigatud dokumentaalile elab hulljulge looduskaitsja filmivaataja meeltes edasi ning julgustab kõiki meid loodust paremini hoidma," märkis Soosaar.

"Grislimees" linastub festivaliekraanil Endla teatris 29. juunil. Sama päeva hilisööl jagatakse Uue Kunsti Muuseumis festivali trofeesid ning seejärel saavad vaatajad ETV ja ERR-i kultuuriportaali otseülekandes teada, kes võidab Eesti Rahva Auhinna.

Eesti Rahva Auhinnale kandideerivad viis filmi on alates 24. juunist ERR kultuuriportaali vahendusel eelvaadatavad ja pärast eetrisolekut järelvaadatavad kuni 7. juulini. Kuni 29. juunini kell 22 saab ERR kultuuriportaali vahendusel anda hääle oma lemmikfilmile. Avatud on ka telefoniliinid. Rahvažüriis hääletanute vaherl loositakse välja Stockholmi kruiis.

Juulikuu esimesel kahel nädalal jõuavad XXXIII Pärnu filmipeo võidufilmid Torisse, Heimtali, Viljandi, Urvastesse, Esnasse ja väikesaartele.