New Yorgis tuleb esiettekandele Alisson Kruusmaa uus teos

26.–29. juunini vältab Ameerika Ühendriikides New Yorgis kaasaegse muusika festival Mise-En Festival 2019. Neli päeva kestva festivali raames leiavad nii Manhattanil kui ka Brooklynis aset uuele muusikale pühendatud kontserdid, vestlused heliloojatega ning paneeldiskussioon interpreetide ja programmi kunstiliste juhtidega. Seekordse festivali üks külalisheliloojatest on noor eesti helilooja Alisson Kruusmaa.

Festivali lõppkontsert toimub 29. juunil Manhattanil, mil kõlab esiettekandes Alisson Kruusmaa seitsmeosaline teos "Hummingbirds" (2019) soolovioolale. Tegemist on selleks kontserdiks loodud teosega, mille tellimuse pälvis helilooja möödunud jaanuaris Ensemble Mise-En'i korraldatud rahvusvahelisel konkursil.

2011. aastal asutatud Ensemble Mise-En on New Yorgis tegutsev nüüdismuusikaansambel, mille eesmärk on viia kaasaegne muusika võimalikult laia kuulajaskonnani. Ansambel on aastate jooksul esiettekandele toonud üle 150 uue teose, sh Jarrelli, Abrahamseni, Hosokawa, Mittereri ja Saariaho muusika.