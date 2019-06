Režissöör Ove Musting lubab teha laulupeost emotsionaalse teleülesvõtte

Põlvamaal on kõik teed üles kaevatud, sild ära võetud ja mesilased liikvel, kuid tuleteekond sai siiski liikuma.

Laulu- ja tantsupeo režissöör Ove Musting on pärit Põlvast, ja ei häbene seda. "Pole ka rahvatants jäänud minust puutumata ja olen laulnud ka kooris. Kooritegevus on mulle isegi tähendusrikkam - meie bändi Winnie Puhhi trummari ema, legendaarne koorijuht Külli Lokko pani kokku meie esimese kontserdi põhjad, sest me ise ei osanud siis veel pilli mängida," rääkis Musting.

Laulu- ja tantsupeo üles võtmise eeltöö on juba pikalt käinud. "Oleme pidanud tuliseid lahinguid, kuidas saaksime oma tööd paremini teha," rääkis Musting. "Püüame teha võimalikult ilusa ja emotsionaalse ülesvõtte. Paigutame kaameraid inimestele lähedale, et saaksime emotsiooni kätte."

Kas igale laulule on temaatiline režii? "Sellega töö praegu käibki," räägib Musting. Laulupeo režisööriks saamine on talle ka omamoodi auasi. "Palju meil neid suuri otseülekandeid või muusikasaateid ikka on," leiab Musting.

Heleri All teeb endale selgeks ka Räpina rahvatantsu, kus tuleb vaadata kindlasse punkti, et pea ringi käima ja süda pahaks ei läheks.