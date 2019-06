Facebook eemaldas keelu Led Zeppelini albumi kaanepildilt

Facebook eemaldas keelu Led Zeppelini albumi "Houses of the Holy" kaanepildilt, põhjendades seda sellega, et kunstiteose kultuuriline tähtsus kaalub üles nende poliitika alasti laste piltide suhtes.

Meedia teatel eemaldas sotsiaalvõrgustik albumi kaanepilti – mille autor on disainer Aubrey Powell – sisaldavaid postitusi, viidates oma eeskirjadele. Keelu tühistamine jõustub lähipäevil, vahendab Pitchfork.

"Nagu meie eeskirjades seisab, siis ei ole Facebookis alasti laste pildid lubatud," selgitas Facebooki pressiesindaja. "Kuid me teame, et see on kultuuriliselt oluline pilt. Seega taastame eemaldatud postitused."