Noorma: Tuudur Vettiku "Kuud" laulev tank võiks lahinguväljal pooled maha rahustada küll

Kuigi Piirissaarel on ainult 25 elanikku, siis võeti tuli seal sellegipoolest vastu suurejooneliselt – uhke rongkäiguga käidi saare kõik kolm küla läbi ja jäeti igale poole tuli maha.

Poole ajast mandril ja poole ajast Piirissaarel elav Rein Leosk märkis, et tule Piirissaarele tulemine on nende jaoks suur sündmus. "Meediast kogu aeg kuuleb, kus see tuli liigub ja tuli tuli ise meie õuele. Ei pidanud jooksma kuhugi tuld vaatama."

Piirisaare saarevaht Toomas Lindjärv tunnistas, et teeb päris sageli saarele ringi peale, kuid mitte jala. Ta tunnistas, et tule kandmine kerge ei ole. "Aga täitsa tehtav." Ta märkis, et elu Piirissaarel on nagu elu saarel ikka. "Ei ole midagi kurta. Inimesed on normaalsed. Nagu ühiskonnas ikka, selline läbilõige."

Piirissaare jaoks oli tule tulemine Lindjärve sõnul kahtlemata väga suur sündmus. "Enne pole olnud ja kuna või kas tuleb, keegi ei tea."

Laulev mehitamata tank – miks mitte

Teadlane Mart Noorma ütles, et seda, mis tõmbab eestlased laulupeo ajal lauluväljakule, on loodusseaduste järgi lihtne selgitada.

"Inimene on karjaloom, mis tähendab, et meile meeldib inimestega koos olla, või Maslow püramiidi kolmas tase, kuuluvustunne – me kuulume mingisse heasse seltskonda, kus meil on mõnus," ütles ta.

"Kui korduvalt laulupidudel on kas dirigendid või üldjuhid oma kõnedes öelnud, et siia on kogunenud Eesti paremik, siis lauljana seal kaare all ma alati olin nõus, sest kui ma vaatasin enda ümber, siis seal olid nii sõbralikud ja toredad inimesed alati," lisas Noorma.

Ta kinnitas, et laulupeol tekkivat heli oleks tõesti võimalik kaitsetehnoloogiliselt suunata või rakendada kellegi vastu. "Loomulikult, see ongi suunatud, aga mitte kellegi vastu, vaid kellegi poolt. Seda nimetatakse tänapäeval infooperatsiooniks."

Noorma, kes töötab ettevõttes Milrem, mis ehitab mehitamata tanke, kujutas ette, et laulev mehitamata tank võiks lahinguväljal laulda midagi sellist, mis rahustab mõlevad võitlevad pooled maha ja paneks nad rahulikult koju tagasi minema.

"Näiteks Tuudur Vettiku "Kuu" võiks olla tõesti selline, mis paneb küsima, et mis on nende konfliktide mõte. Me oleme kõik kosmoselaeva Maa liikmed. Laulame ära ja lähme rahulikult koju," kirjeldas ta.