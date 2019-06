Haapsalu raekojas näeb näitust vanadest linnakodudest

Näitusel saab aimu nii luksuslikes villades asunud kodudest kui ka tagasihoidlikumatest eluruumidest, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Lisaks mööblile on väljas ajaloolised fotod kahest Haapsalu kodust.

"Inimesed pidasid oluliseks seda, et neil on saal, vastuvõturuum, kus külalisi võõrustada, mida igapäevaselt ei kasutatud. Isegi kui su elamine oli väike, siis sa kuidagi soovisid hoida ainult külaliste jaoks omal ühte ruumi. Meil on siin ka praegu justkui selline saal, mis on 19. sajandi lõpu kodu ja niisugune elutoa või salongi kujutus, mis on nagu 20. sajandi alguses," selgitas Karin Mägi, kes on üks näituse koostajatest.

Muuseumifondidest pärit eksponaate nagu Cyrillus Kreegile kuulunud klaver saab uudistada vaid silmaga, kuid mõnda tooli ja lauda on lubatud külastajatel ka ise proovida.

"Me ei saa anda kasutada asju oma fondist ja ka ükski teine muuseum ei anna asju kasutada oma fondist, aga me leidsime lahkeid inimesi, kes on nõus andma oma kodust mööblit, mis on sellest ajast jäänud. Tänu nendele inimestele - tõesti, suur-suur tänu - saime me teha sellise interjöörinäituse," ütles Mägi.

Näituse kujundas Anneliis Aunapuu ja selle koostasid Karin Mägi ja Asta Veenpere. "Kaks kodu" on Haapsalu raekoajas avatud järgmise aasta veebruarini.