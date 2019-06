Damon Locks, Chicago kunstnik, muusik ja aktivist pani praegusele projektile aluse, luues helikollaaži mustanahaliste inimõiguslaste kõnede sämplitest ja oma trummimasina improvisatsioonidest. Nelja aastaga on Locksiga liitunud mõni pillimängija (trummid, perkussioon, klarnetid), lauljaid ja isegi grupp tantsijaid. Tulemuseks on Black Monument Ensemble ja "Where Future Unfolds" on kontsertsalvestus Chicago Red Bull Music Festivalilt novembris.

Ansambli kasv Locksi ambitsioonide ümber tähendab eeskätt jõulisemat rõhuasetust vokaalidele ja akustilistele pillidele. Sämplerist tulevad aktivistide kõned ja ka mõni taust, löökriistad mängivad nõtkeid vunkivaid rütme (kui nad aegajalt just avangardjazzilikule territooriumile ekslema ei kipu) ja klarnet saab ohtralt sooloaega või põimub vokalistidega. Projekti helikollaažlikud juured avalduvad eeskätt teose keskel palades "Which I Believe it Will" ja "Which I Believe I Am".

Eredaimalt saavad eri elemendid kokku lugudes "The Colors That You Bring", kus nõtke akustiline hiphop-gruuv toestab vahelduvaid sämplikihte (keelpillid, kõnesalvestused), korraga nii Eric Dolphyt kui Bennie Maupinit kanaliseerivat bassklarnetit ning gospellikku laulu, ja "Power", mille mantralikud salmid vahelduvad sisendusjõulise ja leidlikult ühele sämplile ülesehitatud refrääniga. "From A Spark To A Fire" omab tohutult potentsiaali, aga takerdub ehk liiga mitme elemendi ülekuhjumisse.

Damon Locksi Black Monument Ensemble põimib musta protestimuusikat eri ajastuist, mõjudes siiski tänapäevaselt. Mis tähendab, et paljud nimevikuelemendid on rekontekstualiseeritud tänapäeva Black Lives Matter ajastusse. Protestivaim on resoluutne, väljendus aga üsnagi elujaatav.