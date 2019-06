Michael Stipe töötab sooloalbumi kallal

Consequence of Sound kirjutab, et Stipe vestles hiljuti Itaalia väljaandega La Repubblica, kus mainis oma soolosalvestusi. "18 lugu on juba valmis," ütles ta. "Ma vältisin viimased viis aastat muusikaga tegelemist, kuid nüüd kirjutan ja salvestan muusikat ise ja üle pika aja esimest korda."

Stipe on tõepoolest viimasel ajal uue muusikaga ka õrritanud, sealhulgas 40-sekundilise helilõiguga loost "Future, If Future". Samuti esitas ta esimest korda maikuus Patti Smithi soojendusesinejana lood "Your Capricious Soul" ja "Drive to the Ocean". Kui võtta need paar lugu ja Stipe enda sõnad, siis tundub, et uus album on tõepoolest tulemas, kuigi pole selge, millal see võiks juhtuda.